Schramböck unterstützt CDU-Politik für Industriegiganten

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) macht sich für eine Industriestrategie stark, die zur Herausbildung deutscher und europäischer Marktführer ("Champions") führen soll. Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) volle Unterstützung für den Plan erklärt.

Altmaier will notfalls die Fusionskontrolle lockern, um europäische Anbieter zu fördern. Der Plan stößt auf großen Widerstand in Deutschland, insbesondere aus dem Mittelstand sowie aus Brüssel. Aber seitdem die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager die Zusammenlegung der Zugsparten von Siemens und Alstom untersagt hat, dringen Atmaier und sein französischer Kollege Bruno Le Maire darauf, die EU-Wettbewerbsvorschriften zu ändern. Schramböck sagte nun der FAZ: “Ich unterstütze Peter Altmaier und bin für eine Industriestrategie in der EU und in den Mitgliedstaaten”. Österreich bereite eine ähnliche Industriestrategie und ein ähnliches Außenwirtschaftsgesetz wie Deutschland vor.