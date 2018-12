Schramböck hofft auf Abkommen, "das Autoindustrie schützt"

"Geduld ist nicht gerade die Stärke der Amerikaner im Moment", daher sei es wichtig, dass die EU-Kommission rasch eine einfache Lösung in den Handelsgesprächen mit den USA findet, hofft Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. "Ich glaube nicht an ein großes Abkommen, das soll es auch gar nicht sein, es soll eine Lösung sein, die vor allem unsere Autoindustrie schützt."

Auch Farnleitner war in seiner Vorsitzzeit im Weißen Haus, um über ein Freihandelsabkommen zu sprechen. “Wir wollten eine transatlantische Freihandelszone haben”, schilderte Farnleitner seine Erlebnisse. Der damalige Präsident Bill Clinton habe daraufhin spontan “um zwei Uhr in der Früh” den Auftrag erteilt “innerhalb von zwei Wochen”, einen Vorschlag vorzulegen. Aber seine Chefberaterin Janet Yellen habe nach einer Woche gesagt, das gehe nicht, denn die USA seien zwar im Banking, in der Filmindustrie im Netzwerken überlegen, aber “in allem anderen sind wir nicht wettbewerbsfähig”, so die gewohnt pointierte Erinnerung Farnleitners an Yellens Aussage. Darum sei es dann nicht zu einem solchen Abkommen gekommen.