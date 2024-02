Schönberg als nächtliches Schattenspiel im virtuellen Raum

Wenn sich da der alte Innovator Arnold Schönberg nicht gefreut hätte! Das Augsburger Staatstheater hat aus Anlass des laufenden Jubiläumsjahres das kurze Bühnenwerk "Erwartung" des Neutöners in ein Virtual-Reality-Computerspiel verwandelt. Nun feierte das als erste komplette Tradierung einer Oper in ein Computerspiel beworbene Projekt seine Weltpremiere im Wiener Arnold Schönberg Center.

Beim 1924 uraufgeführten "Erwartung" handelt es sich um ein Ein-Personen-Stück, in dem Schönberg eine Protagonistin auf der Suche nach dem Geliebten in den nächtlichen Wald schickt, wo sie eine Leiche findet. Als Spieler schlüpft man nun in die Rolle der Frau und streift frei beweglich durch die Traumlogik des Waldes.

"Alles ist möglich - und das ist für uns Theatermenschen erstmal verwirrend", unterstrich Bücker: "Wir haben unglaublich viel gelernt in den vergangenen Jahren." Doch bei aller technischer Neuerung überwiegen die Parallelen in puncto Timing oder Dramaturgie: "Am Ende ist der Unterschied gar nicht so groß."