Schon mehr als 30 Tote nach Dammbruch in Laos

Zwei Wochen nach dem Dammbruch im südostasiatischen Laos ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 30 gestiegen. Nach der Entdeckung weiterer Leichen gebe es mittlerweile 31 Tote, sagte der Vize-Gouverneur der südlichen Provinz Attapeu, Ounla Xayasith, am Sonntag vor Journalisten. Außerdem würden weiterhin 130 Menschen vermisst.

Der Staudamm eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks war am 23. Juli nach heftigen Monsun-Regen gebrochen, so dass fünf Milliarden Kubikmeter Wasser sieben nahegelegene Dörfer überfluteten. Die Behörden und Staatsmedien des autoritär regierten und international weitgehend isolierten Landes machten in den folgenden Tagen widersprüchliche Angaben zur Zahl der Todesopfer und Vermissten. Tausende Familien waren von den Überschwemmungen betroffen. Viele warteten auf den Dächern ihrer Häuser auf Hilfe.