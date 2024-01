Scholz zu Rechtsextremen-Treffen: "Müssen zusammenstehen"

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat auf Berichte über ein Treffen rechter Politiker und Aktivisten in Potsdam, darunter der Österreicher Martin Sellner, mit einem eindringlichen Appell reagiert. "Dass wir aus der Geschichte lernen, das ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen", schrieb Scholz am Donnerstag auf der Online-Plattform X (früher Twitter).

Sellner, in den vergangenen Jahren Kopf der rechtsextremistischen Identitären Bewegung (IB) in Österreich, trug bei dem Treffen unter anderem Ideen zur "Remigration" vor - also wie erreicht werden könne, dass mehr Ausländer Deutschland verlassen und wie Menschen mit Einwanderungsgeschichte zur Assimilation gedrängt werden könnten. Von der Staatsanwaltschaft Wien hieß es am Donnerstag auf Anfrage der APA, gegen Sellner sei dort kein Verfahren anhängig. Aufgrund des Tatortprinzips wären im Fall eines Verfahrens wegen des Treffens aber die Justizbehörden in Deutschland vorrangig zuständig.