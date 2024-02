Scholz empfängt Polens Ministerpräsidenten Tusk

Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Montag den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zu Gesprächen in Berlin. Im Anschluss an einen Empfang mit militärischen Ehren soll es bei dem Treffen unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Gegen 17.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Der ehemalige EU-Ratspräsident Tusk regiert Polen seit Dezember mit einem pro-europäischen Bündnis.

Bei seinem Amtsantritt hatte Tusk zur entschlossenen Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Die Ukraine-Hilfen sind am Montag zudem Thema von Beratungen von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit ihren Kollegen aus Frankreich und Polen bei Paris.