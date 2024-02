Scholz an Putin: Ukraine wird nicht kapitulieren

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine bei seinem Washington-Besuch anhaltende Militärhilfe zugesagt und eine Kapitulation Kiews ausgeschlossen. Kreml-Chef Wladimir Putin setze auf ein Nachlassen der Unterstützung der westlichen Verbündeten für die Ukraine, sagte Scholz am Freitag vor seinem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden. "Wenn wir klarmachen, dass das eine Fehlkalkulation ist, dann ist das der beste Beitrag für eine friedliche Entwicklung."

Der Krieg könne jederzeit enden, aber nicht, indem die Ukraine kapituliere, betonte Scholz. Er konterte damit Aussagen des Kreml-Chefs in einem Interview mit dem rechten US-Talkmaster Tucker Carlson, wonach der Westen langsam erkennen müsse, dass der Konflikt um die Ukraine für ihn militärisch nicht zu gewinnen sei. Früher oder später werde das in einer Einigung münden. "Wenn diese Erkenntnis eingesetzt hat, müssen sie (der Westen) darüber nachdenken, was als Nächstes zu tun ist."