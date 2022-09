Schokoladen-, Palast-, Museums- und Stadtführungen z‘Ems

Das Schlosskaffee Fenkart gibt am Samstag, dem 17. September 2022, Einblicke in die Schokoladenmanufaktur und die berühmte „Bean to Bar“-Schokoladenproduktion, die Augen und Gaumen gleichermaßen verzaubert.

Wer Schokolade liebt, ist bei dieser Führung bestens aufgehoben.

Am Montag, dem 19. September 2022, findet die Geschichtsführung zur Ruine Alt-Ems – das letzte Mal zu Fuß – statt.

Jeden Mittwoch kann man bei der Führung durch die Palastzimmer mehr über die gräfliche Geschichte erfahren.

Heute am Donnerstag, dem 15. September 2022, gibt es die Möglichkeit, Hohenems bei einer Stadtführung (näher) kennenzulernen.

Jeden Freitag können Sie bei der Führung durch das Arche-Noah-Museum eine einzigartige Kunstsammlung bestaunen.

Das Führungsangebot auf einen Blick:

• (MO) Geschichtsführung zur Burgruine Alt-Ems – Achtung: Letzte Führung zu Fuß am 19. September 2022 und mit dem Bus am 26. September 2022

• (MI) Palastführung

• (DO) Stadtführung – Termine: 15. September und 6. Oktober 2022

• (FR) Führung Arche Noah – Sammlung Kunst & Natur

• (SA) Schokoladenführung – Termine: 17. September und 8. Oktober 2022