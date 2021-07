Schöttel und Herzog favorisieren im Finale Italien

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat es im Juni mit beiden EM-Finalisten zu tun bekommen. Peter Schöttel hat Italien im Turnierverlauf mehr überzeugt als England. "Wenn man alles sieht, ist es die beste Mannschaft im Turnier", sagte der ÖFB-Sportdirektor über die Italiener, die im Achtelfinale in der Verlängerung Österreichs Auswahl eliminiert hatten (2:1). Auch Rekordnationalspieler Andreas Herzog favorisiert im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) Italien.

Den Engländern war das ÖFB-Team am 2. Juni in einem Test in Middlesbrough mit 0:1 unterlegen. Auch in der Gruppenphase begnügten sich die "Three Lions" mit Magerkost. "England hat bisher sehr auf Ergebnis gespielt, sehr wenig riskiert", meinte Schöttel. "Sie haben immer drei Spieler vorne - vom Rest kommt wenig. Das ist wenig spektakulär gewesen, da haben mich andere Mannschaften mehr überzeugt." Etwa Italien. "Sie sind gut gegen den Ball und mit dem Ball. Die Mannschaft hat Energie und Leidenschaft", schwärmte Schöttel.