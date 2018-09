Schöpf erzielt Goldtor bei Schalkes erstem Saisonsieg

Schalke 04 hat in der sechsten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga erstmals angeschrieben. ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf traf beim 1:0 der zuvor punktlosen Gelsenkirchener gegen Mainz am Samstag zur frühen Führung (11.). Auch Stuttgart gelang mit einem 2:1 gegen Werder Bremen der erste Saisonerfolg, wobei VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler ein kurioses Eigentor fabrizierte.

Schöpf war nach einer Flanke von Jewhen Konopljanka per Kopf zur Stelle. Österreichs Ex-U21-Teamspieler Philipp Mwene aufseiten der Mainzer hatte die Hereingabe des Ukrainers nicht verhindern können. Neben Schöpf stand auch Stürmer Guido Burgstaller bei den Schalkern in der Start-Elf. Nach dem Start nach Maß setzten die Schalker weiter zu, ein zweiter Treffer wollte ihnen aber nicht mehr gelingen. Mainz warf im Finish noch einmal alles nach vorne, in Bedrängnis verteidigten die Schalker den Sieg aber über die Zeit. Der zuletzt in die Kritik geratene Trainer Domenico Tedesco konnte kräftig durchatmen, nachdem der schlechteste Start der Clubgeschichte abgewendet war.