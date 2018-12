Schöner Start für Emser Leerstandsmanagement

Mit der im September 2018 eingerichteten Servicehotline für Leerstandsmanagement möchte die Stadt Hohenems der Wohnungsknappheit und oftmals leerstehenden Wohnungen entgegenwirken.

„Die Nachfrage nach Wohnraum ist in Vorarlberg und auch in unserer Stadt groß, auf der anderen Seite stehen viele Wohnungen und Häuser leer. Die Ursachen für den Leerstand sind vielfältig – ein kompliziertes Mietrecht, fehlendes Wissen über die Möglichkeiten einer Nutzung, über die Finanzierung, Förderungen und Sanierungsmaßnahmen. Die Stadt will mit einer kostenlosen Erstberatung die Wohnungseigentümer aufklären und Möglichkeiten aufzeigen“, so Bürgermeister Dieter Egger.