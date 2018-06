Schönbrunner Leoparden-Zwillinge heißen "Baikal" und "Inga"

Nachdem das Geschlecht der zweieinhalb Monate alten Leoparden-Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn festgestellt worden ist, haben die beiden Jungtiere nun Namen bekommen. Das Weibchen heißt "Inga", der kleine Kater "Baikal", wie der Zoo am Montag mitteilte.

Passend zum Herkunftsort der Amurleoparden – den Wäldern der Amur-Region Russlands – hat der russische Botschafter in Österreich, Dmitrij Ljubinskij, die Patenschaft für die Jungtiere übernommen und den Namen für das Männchen ausgesucht. “Ich habe mich für Baikal, einen weltbekannten See in Russland, entschieden. Baikal klingt auch nach einem mächtigen Leoparden und ich wünsche dem Jungtier, dass es zu einer beeindruckenden Großkatze heranwächst”, wurde Ljubinskij zitiert.