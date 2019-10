Schönbrunner Faultiere werden Weltfaultiertag verschlafen

Der Plan der Schönbrunner Faultiere für den Weltfaultiertag am Samstag steht mit Sicherheit schon fest: Alles verschlafen! Ins Leben gerufen wurde der Tag im Jahr 2010 von der kolumbianischen Non-Profit-Organisation Aiunau, die verletzt aufgefundene Tiere gesund pflegt. Faultiere leben in den Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas.

Faultiere verbringen ihr Leben kopfüber in Bäumen hängend. Deshalb verläuft der Scheitel bei erwachsenen Exemplaren nicht am Rücken, sondern am Bauch. "So kann das Regenwasser gut ablaufen", sagte Schratter. Im Fell wachsen Algen, die der Tarnung dienen, aber auch als Snack für zwischendurch.