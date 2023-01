Schönbrunner Christbaum für Elefanten im Tiergarten

Alle Jahre wieder: Für den Kultur- und Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn wird ein großer Nadelbaum geschnitten, nach Wien gebracht, vor dem Schloss aufgestellt und festlich beleuchtet. Nach dem Fest wird er im Neuen Jahr gefällt, in kleinere Nadelholzstücke zerlegt und den Elefanten im Schönbrunner Tiergarten vorgesetzt. So geschah dies auch am Dienstag mit der 18 Meter hohen und 90 Jahre alten Fichte: Für die Dickhäuter ist das eine willkommene Abwechslung.

Der Baum stammte heuer aus dem Betrieb Waldviertel-Voralpen der Österreichischen Bundesforste (ÖBf). Er landete pünktlich um 9.30 Uhr im Gehege der Elefanten, die sich sofort über die "Speise" hermachten. Gemeinsam knabberten und zupften die Dickhäuter an Nadeln und Ästen. "Der unbehandelte Baum dient den Tieren vor allem als Beschäftigung und bringt neben täglichen Trainings und anderen Enrichment-Programmen Abwechslung in die Anlage. Die Elefanten schaben die Rinde herunter und nutzen den Stamm dann beispielsweise um sich zu kratzen und weitere Rüsselakrobatiken durchzuführen", erläuterte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.