Schönbrunn spürt im zweiten Corona-Jahr wieder Aufwind

Das Schloss Schönbrunn und seine Dependancen haben im zweiten Corona-Jahr etwas besser abgeschnitten als im ersten. 2021 wurde mit 1,133.500 Gästen ein Plus von rund einem Fünftel (21 Prozent) gegenüber 2020 erreicht, teilte die Schönbrunn Group am Dienstag mit. Zum Vergleich: Im bisherigen Rekordjahr 2019 wurden 5,5 Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt.

Das Schloss selbst kam im Vorjahr auf 829.000 Eintritte, das Sisi Museum in der Hofburg auf 160.500 und das Möbelmuseum in Wien-Neubau auf 12.500. Schloss Hof in Niederösterreich zog 131.500 Interessierte an. In der Aussendung wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der Corona-Maßnahmen die Standorte 2021 insgesamt für rund drei Monate geschlossen waren.