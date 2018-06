Schönborn mahnt vor Medienenquete unabhängigen ORF ein

Kardinal Christoph Schönborn hat sich beim jährlichen Sommerempfang der Erzdiözese Wien einen Tag vor der Medienenquete klar für die Unabhängigkeit des ORF ausgesprochen. Es sei wichtig, dass der ORF "so weit das möglich ist, politisch unabhängig ist", sagte Schönborn, und "auch wirtschaftlich unabhängig".

Bei der Medienenquete am Donnerstag und Freitag gehe es um die Zukunft der Medien in Österreich, besonders um jene des ORF, erinnerte Schönborn Mittwochabend. Er werde keinen Enquetebeitrag liefern, aber “ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass es in einem Land Medienförderung gibt, die nicht politisch konditioniert ist, und dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt”.