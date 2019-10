Schönborn: Amazonas-Synode starkes Lebenszeichen für Kirche

Als ein "starkes Lebenszeichen für Amazonien und die Kirche" hat Kardinal Christoph Schönborn das Ergebnis der Bischofssynode zu Amazonien bezeichnet. Von dem am Samstagabend verabschiedeten Abschlussdokument gingen "starke Impulse" an die Weltgemeinschaft aus, sagte der Wiener Erzbischof nach der Präsentation des Textes im Interview mit "Kathpress".

Das Ständige Diakonat sei in der Katholischen Kirche bereits seit 50 Jahren möglich und auch in Österreich gutbewährt, mit beispielsweise 180 Diakonen alleine in der Erzdiözese Wien, betonte der Erzbischof. "In Südamerika ist dieser Weg jedoch bisher zu wenig beschritten worden und soll ausgebaut werden." Die Synode schlage in ihrem Schlussdokument vor, dass in einem weiteren Schritt "aus dem Kreis der Ständigen Diakone der eine oder andere möglicherweise auch zum Priester geweiht werden kann, wenn Rom zustimmt".