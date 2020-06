Schön gestaltete Freiräume für unsere Familien

Zwei Juwele entstanden während des Corona-Lockdowns in unserer Stadt. Der Platz hinter dem Rathaus zur Eisdiele Dolcevita wurde neu gestaltet und zudem im Stadtteil Witzke ein neuer Spiel- und Tschutterplatz errichtet.

Bald kann er benutzt werden – der neue Spiel- und Tschutterplatz im Witzke!

„Lebensqualität in unseren Wohngebieten, Freiräume für unsere Kinder – das ist mir ein Herzensanliegen! Deshalb wollen wir in allen Stadtgebieten Spiel- und Tschutterplätze bauen. Voraussichtlich Mitte Juli kann der schöne Spielplatz im Witzke für unsere Kinder freigegeben werden.

Als nächstes folgt der Spiel- und Sportplatz bei der neuen Volksschule im Schwefel, der auch für die Kinder aus der Umgebung zugänglich ist. In Planung sind auch ein Tschutterplatz in der Au und ein öffentlicher Spielplatz im Stadtteil Klien. Hohenems – die familienfreundliche Stadt“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger begeistert von den Neuerungen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 126.000 Euro.