Schockierender Polizeieinsatz: Taser-Attacke auf Mann und tödliche Kugeln für zwei Hunde

Die Metropolitan Police verteidigt ihre Beamten, nachdem ein Verdächtiger in London getasert und zwei Hunde erschossen wurden. Zeugen hatten die dramatische Szene am Sonntagnachmittag gefilmt und in den sozialen Medien geteilt.

Im Londoner Stadtteil Limehouse kam es am Sonntag zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein Mann wurde von der Polizei mit einem Taser außer Gefecht gesetzt und zwei Hunde an Ort und Stelle erschossen. Videos des Vorfalls wurden in den sozialen Medien geteilt und sorgten für Diskussionen über den Polizeieinsatz.

"In Notwehr gehandelt"

Die Metropolitan Police hat sich nun hinter ihre Beamten gestellt und betont, dass sie in Notwehr gehandelt haben. In einer Stellungnahme heißt es, dass die Polizei gegen 17 Uhr am Sonntag, den 7. Mai, zu einem Vorfall gerufen wurde, bei dem eine Frau von einem Hund angegriffen wurde. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass das aggressive Verhalten der beiden Hunde eine erhebliche Bedrohung darstellte.

Mann mit Taser außer Gefecht gesetzt und festgenommen

Ein Mann wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall wegen eines gefährlich außer Kontrolle geratenen Hundes und Angriffsdelikten festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Die Polizei setzte einen Taser ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

"Nie eine leichte Entscheidung für Beamte"

Die Stellungnahme führt fort, dass niemand ins Krankenhaus gebracht werden musste, aber beide Hunde von der Polizei am Tatort getötet wurden. "Dies ist nie eine leichte Entscheidung für Beamte, aber die Polizei hat die Pflicht, gegebenenfalls zu handeln, bevor weitere Verletzungen verursacht werden", so die Mitteilung. Die genauen Umstände des Vorfalls werden derzeit überprüft.