Schockierende Alko-Beichte: "Alles, woran ich denken konnte, war, zu trinken."

"Spiderman"-Darsteller Tom Holland (27) ist mittlerweile nicht mehr von der Leinwand wegzudenken. In einem Podcast gewährt er nun aber tiefe Einblicke und sprach über den Kampf mit seiner Alkoholsucht.

Im "On Purpose"-Podcast von Lifecoach Jay Shetty (35) erzählte der mittlerweile 27-Jährige davon, dass er sich für letztes Jahr vorgenommen hatte, einen "Dry January" ("trockener Januar"), also einen Monat ohne Alkohol, einzulegen. Das fiel immer aber überraschend schwer.

"Es hat mich wirklich erschreckt."

Das ging so weit, dass Holland nachts nicht mehr schlafen konnte: "Ich wachte auf und dachte darüber nach. Ich habe auf die Uhr geschaut und es hat mich wirklich erschreckt." Also beschloss er, etwas zu ändern.

Er entschied sich, noch einen weiteren Monat auf Alkohol zu verzichten. Da der Wunsch nach einem Drink aber selbst nach zwei Monaten nicht verblasst war, wurde daraus schließlich ein halbes Jahr Abstinenz. Dabei habe er sich immer wieder eine ganz bestimmte Frage gestellt: "Warum bin ich so versklavt von diesem Getränk? Warum bin ich so besessen von der Idee, dieses Getränk zu trinken?"

Ohne Alkohol: "Glücklich wie nie"

Schließlich spürte er eine deutliche Verbesserung: "Ich war so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Ich konnte besser schlafen, ich konnte besser mit Problemen umgehen, mit Dingen, die am Set schief gingen, die mich normalerweise aus der Ruhe bringen würden, die ich mit Bravour hinnehmen konnte."