Schock bei Bettina Plank nach neuer Knieverletzung

Der Vorarlberger Karateprofi stürzt beim Premier League Comeback in Moskau unglücklich auf ihr rechtes Knie.

Schock für Österreichs Karateka Bettina Plank (27) beim Premier League-Comeback in Moskau: in Runde 3 der Klasse bis 50 Kilogramm stürzte die Vorarlbergerin unglücklich auf ihr rechtes Knie, kämpfte zwar weiter, schied aber, vom Schmerz sichtlich irritiert, gegen die Chinesin Ranran Li nach einem 1:1 mit Senshu (erster Punkt!) aus.

Leichte Entwarnung - kein Bänderriss

Plank war gut in Form

Bis zur Verletzung hatte sich die Wahl-Linzerin sehr gut auf der Tatami geschlagen, nach Freilos in der ersten Runde 2:0 gegen die Kasachin Moldir Zhangbyrbay gewonnen und den 0:1-Rückstand gegen die starke Chinesin Ranran Li in Runde 3 ausgeglichen.



„Ich war viel fokussierter und schneller als zuletzt in Chile. Das ist wirklich positiv“, beschreibt Plank.