Schock: 35-Jähriger spazierte mit Handgranaten zur Polizei

Ein 35-Jähriger aus Vorchdorf im Bezirk Gmunden hat drei von ihm gefundene Granaten persönlich bis vor die Polizeiinspektion seines Heimatortes gebracht.

Wegen der Gefährlichkeit der Kriegsrelikte sperrten die Beamten dort sofort das Areal großräumig ab. Der Entminungsdienst transportierte sie nach einer Untersuchung ab. Das teilte die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Freitag mit.

Granaten im Wald gefunden

Am Donnerstag kurz vor Mitternacht ging bei der Polizei die Information ein, ein Mann stehe mit Kriegsmaterial vor der Dienststelle in Vorchdorf. Die Beamten trafen den 35-Jährigen an, der berichtete, er habe in einem Waldstück drei Granaten entdeckt und sie zunächst liegen gelassen. Weil er aber danach nicht einschlafen konnte, sei er später noch einmal in den Wald gegangen. Er nahm den explosiven Fund und brachte ihn persönlich zur Polizei.