Schnitzelessen für den guten Zweck

Viele Besucher fanden am Sonntag den Weg ins Pfarrheim Hatlerdorf

250 Kilo Kartoffeln schälen. Mit dieser Arbeit beginnen die Frauen bereits am Vortag der Veranstaltung. Auf Regionalität wird großer Wert gelegt. „D’Grumpara“ kommen aus der Region, die von den umliegenden Bauernhöfen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich wird noch „über die Gasse“ verkauft. „Danke den zahlreichen Frauen und Männer, die uns in irgendeiner Form unterstützen, beim Schank, beim Abwaschen, die einen selbstgemachten Kuchen mitbringen und vieles mehr. Ohne so viele freiwillige Helfer könnten wir dieses Event niemals stemmen“, so Spiegel.