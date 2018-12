Schneewette verloren: Hartlauer-Kunden bekommen Geld zurück

Die Elektronikkette Hartlauer hat heuer ihre seit mehreren Jahren lancierte Schneewette verloren: Da es am Heiligen Abend in Innsbruck schneite, können Tiroler Kunden das Geld für ihre Einkäufe zurückbekommen. Laut "Tiroler Tageszeitung" (Dienstag-Ausgabe) dürfte sich der Auszahlungsbetrag auf rund eine Million Euro belaufen.

Die Schneewette von Hartlauer sieht vor, dass in jenen Bundesländern die Einkaufspreise rückerstattet werden, in denen es am 24. Dezember vor dem Rathaus der Landeshauptstadt schneite. Das war in diesem Jahr nur in Innsbruck der Fall. Online-Kunden gehen deshalb leer aus, für diese ist laut Regulativ nämlich die Wetterlage in Linz entscheidend.