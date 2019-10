Schneefallgrenze sinkt – es wird winterlich im Ländle

Bregenz - Das Wetter bleibt vorerst weiterhin ungemütlich. Am Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze auf 1.500 Meter.

Vorerst ist in Vorarlberg keine Wetterbesserung in Sicht. In der Nacht auf Mittwoch regnet und schneit es weiterhin zeitweise. Die Schneefallgrenze sinkt weiter und liegt Mittwochfrüh zwischen 1800 Meter im Vorderbregenzerwald und 2200 Meter im Montafon.