Schneefall in ganz Österreich erwartet

Ein Italientief bringt Schnee nach Österreich: Kommende Nacht und morgen, Donnerstag, kann es im Großteil des Landes schneien, zum Teil stark, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch. Probleme auf Straßen seien möglich.

In der Nacht auf Donnerstag schließt sich die Wolkendecke überall und in der Folge breitet sich Schneefall auf nahezu ganz Österreich aus. Am häufigsten und intensivsten schneit es zunächst in Osttirol und Oberkärnten sowie auch im Bregenzerwald, ab den frühen Morgenstunden dann im Südosten und am Alpenostrand.