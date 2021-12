Schnee sorgt für schwierige Straßenverhältnisse

Geduld ist heute im Straßenverkehr gefragt: Eine Ladung Neuschnee lässt die Vorarlberger Autofahrer vielerorts nur langsam vorankommen.

Stockender Verkehr am Montagmorgen: Kräftige Schneeschauer sorgten am Montagmorgen bis in den Vormittag hinein für eine Ladung Neuschnee und ließen die Autofahrer vor allem im unteren Rheintal nur langsam vorankommen.

Am Montagvormittag bleibt der Himmel stark bewölkt, vom Bregenzerwald bis ins Montafon schneit es noch zeitweise leicht. Vom Bodensee her ziehen kräftige Schneeschauer ins untere Rheintal. Ab Mittag werden die Schneefälle seltener und schwächer und die Wolken lockern auf. Die Höchstwerte liegen bei -3 bis 4 Grad.

Mehr Schnee am Dienstag

Auch der Dienstag beginnt verbreitet winterlich mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen, im Bergland schneit es anhaltend aus kompakten Wolken mit Schwerpunkt Bregenzerwald. Bereits am Vormittag werden die Schauer im Rheintal seltener und die Wolken lockern auf. Am Nachmittag wird es auch in den übrigen Landesteilen trocken und zunehmend sonnig. Nach einer kalten Nacht bleibt es mit lebhaftem Westwind auch tagsüber empfindlich kühl mit Tiefstwerten bis zu -7 Grad.