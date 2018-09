„Schneckenhaus“ kurz vor Fertigstellung

Neue Kinderbetreuung in Altach wird Mitte Oktober eröffnet.

Altach. Bereits seit Juli sind Gemeindemitarbeiter und verschiedene Firmen mit der Adaptierung des sogenannten „Fleischhaus“ in der Bahnhofstraße 5, direkt hinter dem Pausenhof der Altacher Volksschule beschäftigt. Ging es in den vergangenen Wochen vorwiegend um die Adaptierungen der Innenräume und des Gartens, wurden nun auch die in insgesamt vier Containerelementen künftig untergebrachten Bewegungsräume angeliefert. Das Haus ist zwar für die zwei geplanten Kleinkinderbetreuungsgruppen groß genug, um auch in der kalten Jahreszeit den Kindern Sport und Bewegung zu ermöglichen war eine mobile Lösung erforderlich. Dies erspart zudem nicht nur größere und längerfristige Umbauarbeiten am Haus, verbunden mit einer viel späteren Eröffnung, sondern wirkt sich auch Budget schonend aus. Nun laufen in den nächsten Tagen und Wochen, noch die Feinarbeiten, eingebaut wird gerade auch ein neues Lüftungssystem für die kleine Küche. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit zur Bereitung von Jausen und kleinen Mahlzeiten. Die Mittagsbetreuung der Kinder im neuen Schneckenhaus wird auch möglich sein, dazu wird das Essen aber vom Sozialzentrum angeliefert werden. Die offizielle Eröffnung seitens der Gemeinde erfolgt dann am 15. Oktober, wie Alfred Bargetz, Geschäftsführer des Sozialzentrums bestätigt. Ab diesem Tag werden dann vorerst 29 Kinder ihren Platz in der neuen Kinderbetreuung finden. Das Haus wird aber nur als Übergangslösung dienen, bis wie geplant in zwei bis drei Jahren im Gebiet Kreuzfeld/Widenfeld ein neues großes Kinderhaus errichtet werden wird. Bis dahin bietet das Schneckenhaus aber eine Möglichkeit, um die bis an die Kapazitätsgrenzen besuchten anderen Kleinkindereinrichtungen der Gemeinde zu entlasten. Die kurze Großbaustelle für einen Vormittag, war vor allem dann auch für die Kinder der angrenzenden Volksschule ein Highlight und sorgte für Abwechslung im Schulalltag. CEG