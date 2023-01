Schmuck aus der Keltenzeit im Flachgau gefunden

Eine "archäologische Sensation" konnte das Salzburg Museum heute, Dienstag, erstmals der Öffentlichkeit präsentieren: In Neumarkt am Wallersee im Flachgau wurde im Mai 2021 ein spätkeltischer Hortfund mit Goldschmuck und Silbermünzen entdeckt. Für Holger Wendling, Leiter des Fachbereichs Archäologie des Salzburg Museums, stehen die wertvollen Objekte auf Augenhöhe mit dem 1838 entdeckten Helm vom Pass Lueg oder der 1932 gefundenen keltischen Schnabelkanne.

Dabei sind nicht nur die einzelnen Objekte wertvoll, sondern auch die Tatsache, dass die Archäologen am Fundort alles professionell dokumentieren und bergen konnten. Damit lassen sich vielleicht Rückschlüsse auf mögliche Besitzer und deren Motive ziehen. "Der Finder hat alles richtig gemacht", gab es deshalb auch großes Lob von Hochleitner. Nach der Entdeckung der ersten Objekte - sie waren zufällig bei Arbeiten im unwegsamen Gelände gefunden worden - hatte der Grundbesitzer umgehend das Bundesdenkmalamt verständigt. "Es war ein Freitagnachmittag", erinnerte sich Archäologe Peter Höglinger vom Bundesdenkmalamt Salzburg an den Anruf des aufgeregten Besitzers. Es war rasch klar, dass eine professionelle Grabung durchgeführt werden musste. "So einen Moment erlebt man als Archäologe nicht allzu oft", erzählte Höglinger über die Bergung des Jahrhundertfunds.