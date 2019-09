Schluss mit Ankünderpolitik!

Jugend will ganzheitliche Umsetzung anstatt politischen Klima-Wahlkampf!

Gehören gesamtheitliche Natur- und Klimaschutz-Konzepte verpflichtend in Regierungsprogramme bzw. gar in die Verfassung?

Gesamthheitliche Lösungen diskutiert daher morgen Dienstag, 3. September von 18 bis 20 Uhr auf der Alten Fähre in Lochau eine hochrangige Runde mit dem Recycling Expert Senior Karl Hagspiel von ALPLA, Umwelt-, Sicherheits- und Qualitätsmanager Christoph Ortner von Loacker Recycling, CSR Manager Mario Wintschnig von der Zumtobel Gruppe, Umweltverbandsobmann Rainer Siegele und Umweltlandesrat Johannes Rauch. Der Eintritt ist frei! Alle am Überlebensthema Interessierten sind herzlich eingeladen, Zwischenfragen zu stellen und mitzudiskutieren. Wir wollen gemeinsam erörtern, wie wir es schaffen können, miteinander ein Leben und Wirtschaften im Naturkreislauf bei 100 Prozent Recycling und null Emissionen aktiv umzusetzen. Dazu gehören die „plant for the planet“-Bewegung, Know-how und Innovationen in Sachen Ökotechnologien, ein kollektives Bewusstsein für planetarische Prozesse und entsprechendes Verhalten sowie die Agrarwende JETZT für Tierwohl und gesunde Lebensmittelproduktion regional und saisonal. Dazu gehört auch das nach Innen horchen - was brauchen wir wirklich? Eine Besinnung, die Mahatma Gandhi auf den Punkt brachte: „Es gibt genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier!“