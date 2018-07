Schlumberger investiert 70 Mio. Euro in Müllendorf

Der Sekt- und Spirituosenhersteller Schlumberger errichtet in Müllendorf im Burgenland einen neuen Produktionsstandort. 2019 soll der Spatenstich erfolgen, 2021 ist die Inbetriebnahme geplant. Gestartet wird nach Angaben vom Freitag mit 30 Beschäftigten, deren Zahl bei entsprechendem Wachstum sukzessive auf 60 erweitert werden soll. Das Investitionsvolumen wurde mit 70 Mio. Euro beziffert.

In Müllendorf habe man das “in Summe mit Abstand beste Paket” bekommen, verwies Schlumberger-Vorstandsmitglied Herbert Jagersberger in einem Pressegespräch auf die Größe der verfügbaren Fläche, die Nähe zur Autobahn, das gute Preis-Leistungsverhältnis, ein unkompliziertes Umwidmungsprozedere, die Förderungen und das Entgegenkommen der Verhandlungspartner im Burgenland auf allen Ebenen.

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bezeichneten das Projekt neben weiteren als exemplarisch für den Aufschwung des Landes und verwiesen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Bezirks Eisenstadt. “Allein im Vorjahr hat es Betriebsansiedlungen mit einem Investitionsvolumen von 190 Mio. Euro gegeben und konnten fast 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden”, so Niessl in einer Aussendung des Landesmedienservice. So werden in Zurndorf die Firma XXXLutz um 60 Mio. Euro ein Logistikzentrum und auch der Sekterzeuger Szigeti ein neues Werk errichten.