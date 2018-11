Schlüsselspiel für die Roten Teufel

In der 13. Hauptrunde der spusu LIGA ist Handball-Vizemeister ALPLA HC Hard am Freitagabend (19 Uhr) beim SC kelag Ferlach zu Gast.

Die Harder waren am vergangenen Wochenende spielfrei und bereiteten sich intensiv auf die entscheidende Schlussphase der Hauptrunde vor. Insbesondere Kapitän Dominik Schmid nutzte die Zeit. Im Abschlusstraining wird sich entscheiden, ob der „Handballer des Jahres 2018“ nach siebenmonatiger Verletzungspause sein Comeback in der Büchsenmacherstadt feiern kann. „Seit Montag bin ich wieder voll im Training und nahezu schmerzfrei“ so der 29-Jährige, der sich im April einen komplizierten Bänderriss im Knöchel zuzog.

„Ferlach verfügt über den stärksten Angriff der Liga. Es ist eine sehr spielstarke Truppe mit einer starken ersten Garnitur. Als Mannschaft sind wir besser besetzt und wir haben in den letzten zwei Wochen gut gearbeitet,“ so der 43-jährige Deutsche. Eine solide Abwehrleistung seiner Schützlinge soll der Schlüssel zum Erfolg sein.

In der Hinrunde feierten die Vorarlberger in eigener Halle einen souveränen 31:21-Erfolg gegen die Kärntner. Doch der Gegner ist immer für eine Überraschung gut. Im letzten Heimspiel knüpfte Ferlach Titelverteidiger HC FIVERS WAT Margareten mit dem 31:31 einen Punkt ab.

Am kommenden Mittwoch steigt in der Sporthalle am See das Nachtragsspiel der 12. Hauptrunde gegen Bregenz Handball. Anpfiff zum 90. Ländle-Derby ist um 19 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei www.laendleTICKET.com erhältlich.