Schlüsselrolle für Albertina bei Moskauer Biennale im Herbst

Die Wiener Albertina ist Partner des Hauptprojekts der 8. Moskauer Biennale, und Albertina-Kuratorin Elsy Lahner wird als Mitglied eines Kuratorenteams jene Kunstwerke auswählen, die der prominente Opernregisseur Dmitri Tschernjakow als Kurator ab Ende Oktober zeigen wird. Dies erklärte die Präsidentin der Biennale, Julija Musykantskaja, am Donnerstagabend in Moskau.

Der 1970 geborene Tschernjakow (alternative Schreibweise: Tcherniakov) genießt nicht nur in Russland Kultstatus: Nach einer anfänglichen Zusammenarbeit mit Waleri Gergijew in St. Petersburg arbeitete er in den vergangenen Jahre vor allem im Ausland. 2019 zeigte er Inszenierungen von Hector Berlioz’ “Les Troyens” an der Pariser Opéra Bastille sowie “Die Verlobung im Kloster” von Sergej Prokofjew an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.