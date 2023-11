Schlittschuhclub Feldkirch bleibt Spitzenreiter

Die Montfortstädter führen die Tabelle in der VEHL-2 trotz zwei Niederlagen an.

FELDKIRCH. Der Vorjahresfinalist Schlittschuhclub Feldkirch führt die Tabelle in der Vorarlberger Landesliga II nach nur wenigen Spieltagen an. Die Montfortstädter haben nach fünf Meisterschaftsspielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein 2:2-Heimremis gegen HC Samina Rankweil auf der Habenseite. Gegen die Rankler stand es nach der regulären Spielzeit nach Treffern von Oliver Rotschädl (27.), Alexander Keckeis (33.) bzw. Michael Beiter (14.) und Robin Reder (39.) 2:2-Unentschieden. Auch eine Vielzahl an Penaltys auf beiden Seiten brachte keine endgültige Entscheidung. Die beiden Torhüter Nino Pedeiva bzw. Christopher Mock brachten die Cracks von SC Feldkirch und HC Rankweil zur mitternächtlicher Stunde in der Feldkircher Vorarlberghalle schier zur Verzweiflung. Nach den neuen Bestimmungen im Vorarlberger Eishockey Unterhaus kann es unter den gewissen Umständen daher in einem Pflichtspiel keinen Sieger geben. Das starke SC Feldkirch Offensivduo Alexander Keckeis und Christian Breuß liegen in der Gesamtstatistik aller Spieler der teilnehmenden Vereine in dieser Leistungsstufe ganz vorne. Der HC Samina Rankweil mit den Neuzugängen Dominic Divis, Sviatoslav Krivenkov und Markus Frankenberger bleibt nach zwei Matches mit einem Erfolg und einer Punkteteilung in dieser noch jungen Meisterschaft noch unbesiegt.VN-TK