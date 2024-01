Schlinser Hallenturnier feiert seinen 25. Geburtstag

24.000 Kicker und 2650 Mannschaften waren im letzten Vierteljahrhundert im Walgau im Einsatz.

SCHLINS. Das Internationale Spiegl Nachwuchs Hallenturnier vom Erne FC Schlins gehört in den Wintermonaten längst zu den größten Fußballevents auf Landesebene. Der Klub aus dem Walgau feiert heuer mit dem Bandenzauber im Wiesenbachsaal seinen 25. Geburtstag. Vor einem Vierteljahrhundert haben die beiden Macher Christian Malin und Armin Bernhard das Schlinser Hallenturnier gegründet. „Mittlerweile ist das Turnier eine Jahresbeschäftigung für den gesamten Verein. Wir sind längst am Limit und wollen aber den großen Standard auch in den nächsten Jahren halten. Von so vielen Teilnehmern von Topklubs können andere Vereine nur träumen. Vielleicht gelingt uns einmal Vereine aus Italien nach Schlins zu lotsen“, steht Turnierchef Christian Malin zusammen mit 150 freiwilligen Helfern an den nächsten zwei Wochenenden wieder im Dauerstress. Seit der ersten Auflage stehen die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Von der ersten Stunde an haben alle jungen Kicker ein Geschenk vom Veranstalter in Empfang nehmen dürfen. 2650 Mannschaften aus den Nationen Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und Österreich mit 24.000 Nachwuchskicker waren in Schlins bislang auf dem Parkett zu bewundern. Bayer Leverkusen ist mit fünf Erfolgen der Rekordchampion vom Turnier. Zum 22. Mal ist die Firma Spiegl aus Schlins der Hauptsponsor der Veranstaltung. Fast tausend junge Fußballer mit knapp hundert Mannschaften zwischen den Jahren sechs bis dreizehn werden zur Jubiläumsauflage im Wiesenbachsaal erwartet. Den Beginn machen am Samstag, 20. Jänner, ab 9 Uhr die Unter-12-, Unter 9-, und Unter-11-Jährigen. Der zweite Turniertag am Sonntag, 21. Jänner, ab 9 Uhr, steht ganz im Zeichen vom Kinderfußball. Die Bambini, U-7, und Unter-8-Jährigen sorgen für gute Unterhaltung. Der absolute Höhepunkt vom Geburtstagsfest steigt am 27. Jänner ab 9 Uhr mit dem internationalen Flair der Unter-9-Jährigen. Deutsche Spitzenklubs wie Borussia Dortmund, FC Augsburg, 1. FC Köln oder Topvereine wie RB Salzburg, Rapid Wien und FC Zürich haben ihr Kommen längst bestätigt. Aus den früheren Turnieren haben sich neben dem sportlichen Wettkampf viele langanhaltende Freundschaften gebildet. Dazu soll auch zum 25-Jahr-Jubiläum die Möglichkeit ausgiebig gegeben sein. Neben dem Turniertag gibt es abseits der Spielfläche bei diversen Veranstaltungen in Vorarlberg mit den ausländischen Vereinen gemeinsame Stunden. Einige Gastteams werden auf den vier Hütten in Thüringen, Latschau, Faschina und auf der Bazora untergebracht. Das Wirtschaftsteam mit Bärbl Begle an der Spitze sorgt für beste Bewirtung. VN-TK