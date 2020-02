„Schliefer, Schliefer, Pfeller-Pfiefer“

Zum Faschingsfinale trafen sich tausende Fans der fünften Jahreszeit in Schwarzach.

Pünktlich um Viertel nach zwei Uhr fiel der Startschuss für den diesjährigen Faschingsumzug. Start war wie immer beim Bahnhof, von wo aus etwa Hexen, Rehlein, Guggamusig-Gruppen, charmante Gardemädchen und närrische Wagengespanne den Weg über die Hofsteigstraße vorbei an tausenden applaudierenden Zaungästen zum Dorfplatz in Angriff nahmen. Zur Freude der vielen kleinen Mäschgerle wurden auch heuer wieder sehr viele Zuckerle verteilt, während nebenan so mancher Konfettiregen hernieder prasselte. Den traditionellen „Kehraus“ feierten die Närrinnen und Narren im ganzen Ort, der sich vom Kirchplatz bis zum Dorfplatz in eine regelrechte Partymeile verwandelte.