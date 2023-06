Die Menschen wurden durch Wälder an den Stadtrand von Triest gebracht

Schlepperring in Triest zerschlagen - 13 Festnahmen

Die Polizei in Triest hat einen Schlepperring zerschlagen. Die 13 Kriminellen begleiteten Gruppen durch Wälder über die slowenisch-kroatische Grenze bis nach Pomjan in Slowenien. Von hier aus stiegen die Migranten in Autos ein, mit denen sie den Stadtrand von Triest erreichten.

Die Ermittlungen begannen Anfang 2022 und dokumentierten 32 Vorfälle, bei denen jeweils Dutzende von Migranten nach Triest gebracht wurden. Insgesamt wurde gegen etwa 30 Personen ermittelt. Einige wurden in Slowenien verhaftet. Bei den Festgenommenen handelt es sich vor allem um Albaner, die in Triest leben.

Migranten, die wegen Müdigkeit in den Wälder nicht mehr gehen konnten, wurden geschlagen. Kindern wurden Schlaftabletten verabreicht, damit sie nicht weinten, berichteten die Ermittler. An der Untersuchung beteiligte sich die französische, slowenische, kosovarische und albanische Polizei.