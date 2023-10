Schlepperfahrzeug im Bezirk Lilienfeld angehalten

In St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld ist am Donnerstagabend ein mutmaßliches Schlepperfahrzeug angehalten worden. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte einen Online-Bericht der "NÖN". Es habe sich um etwa 40 Personen, unter ihnen zehn Kinder, davon ein Säugling, gehandelt, sagte Andreas Zenker vom Roten Kreuz. Der Lenker wurde der Polizei zufolge wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen.

Die Ermittlungen dauerten in den Abendstunden an. Ob Asylanträge gestellt wurden, war vorerst nicht bekannt. Angehalten worden war das Fahrzeug auf der B18 im Ortsteil Wiesenfeld von St. Veit an der Gölsen. Die Erwachsenen und Kinder wurden laut Zenker auf der Bezirksstelle Lilienfeld des Roten Kreuzes betreut.