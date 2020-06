Schlepper liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Schlepper mit fünf Flüchtlingen im Wagen, zwei davon im Kofferraum, hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der Innkreisautobahn (A8) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten rasten ihm streckenweise mit mehr als 200 km/h nach und hatten dennoch Mühe aufzuschließen. Nachdem er fast einen Unfall gebaut hatte, wurde der Mann schließlich gestoppt und in Haft genommen.

Mitarbeitern der Asfinag-Mautaufsicht war der Wagen, der in den frühen Morgenstunden in Richtung Deutschland unterwegs war, aufgefallen, weil er keine Vignette hatte. Bei einem Parkplatz in Kematen am Innbach versuchten sie das Fahrzeug anzuhalten, der Lenker ignorierte das aber.