Schleindler gehört schon zur europäischen Spitze

BSV Break Feldkirch Poolbillardspieler Markus Schleindler wurde im EPBV Youth Jugend Masters in Polen sensationell Dritter.

FELDKIRCH. Der erst 15-jährige Markus Schleindler, Poolbillardspieler vom BSV Break Feldkirch, ist nun endgültig in der europäischen Spitze im Nachwuchs vom Billard angekommen. Nach dem sensationellen Turniersieg bei seiner Premiere an der Euro Jugend Tour in Kerzens in der Schweiz qualifizierte sich das Multitalent für das EPBF Youth Euro Masters der Jugend 2023 in Polen. Als einziger Österreicher und drittbester Europäer wurde Markus Schleindler im 16-köpfigen umfassenden bärenstarken Teilnehmerfeld überraschender Dritter in der Gesamtwertung. Dabei verlor der Feldkircher Poolbillardspieler während des Masters nur zweimal in der zweiten Runde (4:7) und im Semifinale (2:7) gegen den mehrfachen Staatsmeister aus Deutschland, Felix Vogel. Nach den Erfolgen gegen die beiden Slowenen Svit Pavlinjek (7:5) und Rus Blaz (7:4) sowie Hannukkala Akseli (7.5) aus Finnland stand Marks Schleindler auf dem Stockerl und erobert die Bronzemedaille. Die anderen Masters-Starter waren größtenteils um zwei Jahre älter als der Feldkircher, umso höher ist daher seine erbrachten Topleistungen einzuschätzen. Schleindler gehört die Zukunft im Poolbillard. Die Europameisterschaften und die österreichischen Titelkämpfe stehen demnächst für Schleindler an und er will natürlich seine konstant guten Vorstellungen bestätigen. VN-TK