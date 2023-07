Schleckeis für Tiger und Affen in Roms Tiergarten

Wenn das Thermometer um die 40 Grad anzeigt, freuen sich auch die Tiere im Zoo von Rom über eine eiskalte Erfrischung. Einige Tierarten wie Tiger, Affen und Nasenbären werden von ihren Pflegern mit speziellem Schleckeis verwöhnt. Die Sorten richten sich dabei ganz nach den Geschmäckern und Bedürfnissen der Zoobewohner.

Am komfortabelsten haben es zurzeit die beiden Tiger Tila und Kasih, die von ihren Pflegern speziell für sie hergestelltes Eis mit Fleisch serviert bekommen, das sie vor den Augen verwunderter Besucher mit Genuss verzehren. Für die Eisbecher der Affen werden Weintrauben, Mangos und Bananen in Orangensaft tiefgefroren. Der asiatische Elefant Sofia wird regelmäßig mit einer Dusche bespritzt und genießt das Wasserbecken in seinem Gehege.