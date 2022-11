Schlechtere Stimmung unter Österreichs Finanzchefs

Die Zukunftsaussichten der österreichischen Finanzvorstände sind weiterhin getrübt. Die pessimistische Einschätzung heuer im Frühjahr hat sich durch die aktuelle Analyse bestätigt, geht aus der CFO Survey 2022 von Deloitte hervor.

"In ganz Europa lässt sich ein merklicher Stimmungsabfall beobachten. Laut unserer Studie hat die Unsicherheit unter den europäischen Finanzvorständen ein Rekordhoch erreicht", erklärte Gerhard Marterbauer, Partner bei Deloitte Österreich, in einer Aussendung.

Wobei Österreich im Vergleich zu Nachbarstaaten besser abschneidet. Das Unsicherheitsniveau ist hierzulande mit 63 Prozent im europäischen Mittelfeld. In Deutschland liegt es bei 85 Prozent und in der Schweiz sogar bei 90 Prozent.

Das drängendste Problem stellt in Österreich der Fachkräftemangel (72 Prozent) dar, gefolgt von unklaren Konjunkturaussichten (69 Prozent), stark gestiegenen Energiepreisen (59 Prozent) und geopolitischen Risiken (56 Prozent).

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind ein wesentlicher Grund für den Pessimismus der Finanzvorstände. Da sie nicht mit einem raschen Ende des Krieges rechnen, erwarten die österreichischen Finanzvorstände für das kommende Jahr eine Inflationsrate von 8 Prozent. In der Eurozone werden 6 Prozent Inflation prognostiziert. Wobei die meisten Unternehmen die gestiegenen Kosten an die Endverbraucher weiterreichen wollen. Dafür rechnet fast ein Fünftel der österreichischen Finanzvorstände mit einem deutlichen Umsatzplus, 41 Prozent erwarten ein leichtes Plus. Allerdings erwartet ein Drittel der Unternehmen einen Umsatzrückgang.