"Schlagzeilen-Jägerei": Kritik von Owomoyela

Nach dem Skandal der beiden Ex-BVB-Stars Patrick Owomoyela und Norbert Dickel hat sich nun Ersterer zu Wort gemeldet. Auf Instagram entschuldigte sich Owomoyela zunächst bei seinen Fans und wollte dann "ein paar Dinge richtig stellen". Dabei kritisierte er den Umgang diverser Medien mit dem Thema.

Der Ex-BVB-Spieler sah seinen Fehler ein und gab zu, dass seine Aussagen und die des Stadionsprechers Dickel nicht in Ordnung waren. "Das war ein dummer Versuch witzig zu sein und der war völlig unangebracht", führte Owomoyela aus. Er habe seinen Fehler bei den BVB-Verantwortlichen schon vor den ganzen Schlagzeilen eingestanden.

Owomoyela wehrt sich gegen Kritik

"Was mir aber extrem wichtig ist: Ich habe mich mit keinem Wort fremdenfeindlich geäußert", sagte der ehemalige Abwehrspieler in seinem Instagram-Post. Er nahm auch Norbert Dickel in den Schutz, der "nicht im Ansatz fremdenfeindlich" sei.