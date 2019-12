Schlager Leipzig - BVB als Reifeprüfung für Titelaspiranten

Das Duell zwischen Tabellenführer RB Leipzig und Borussia Dortmund am Dienstag (20.30 Uhr) ist der absolute Schlager der 16. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga. Beide Teams zeigten zuletzt starke Leistungen, rangieren vor dem FC Bayern und wollen ihren Status als Titelaspiranten bestätigen. Zudem duelliert man sich abseits des Platzes um Salzburg-Talent Erling Haaland.

Vier Pflichtspielerfolge in Serie haben den Dortmundern den Glauben an die eigene Stärke zurückgegeben. "Die Leipziger sind in einer guten Verfassung - aber wir auch. Wir haben ein Heimspiel und wollen es gewinnen", kommentierte Sportdirektor Michael Zorc. Kapitän Marco Reus kündigte dem Spitzenreiter erbitterte Gegenwehr an: "Gegen Leipzig wird es brennen bei uns."