Schlagabtausch rund um Postenbesetzung bei NÖ Polizei

Rund um die Besetzung des Landespolizeidirektors von Niederösterreich ist nach Bekanntwerden von Chats aus 2019 eine politische Debatte entbrannt. FPÖ-Chef Herbert Kickl warf der ÖVP in einer Aussendung am Montag "Postenschacher" vor. Amtsinhaber Franz Popp habe die Voraussetzung eines Jus-Studiums nicht erfüllt. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker erwiderte, Kickl habe als Innenminister die Landespolizeidirektion "politisch einfärben" wollen. Die NEOS forderten Aufklärung.

"Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen", meinte dagegen ÖVP-Generalsekretär Stocker in einer Aussendung und ortete "Ablenkungsmanöver" durch Kickl. "Weil er den FPÖ-Politiker und heutigen FPÖ-Landesrat (Christoph, Anm.) Luisser zum Polizeichef machen wollte, schränkte er die Ausschreibung auf das Kriterium 'Jurist' ein - in der Hoffnung, so den qualifizierten Polizisten Franz Popp zu verhindern. Dabei ist es bis heute keinesfalls üblich, dass ein Landespolizeidirektor zwangsläufig ein Jurist sein muss."