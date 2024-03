Schlagabtausch FPÖ-ÖVP setzt sich im Nationalrat fort

Der Nationalrat hat am Donnerstagvormittag das eher mäßig erfolgreiche Volksbegehren "Nehammer muss weg" behandelt. Anklang fand die Initiative vor allem bei den Freiheitlichen, die mannigfaltige Gründe vortrugen, warum Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sein Amt räumen sollte. Die ÖVP verwies im Gegenzug auf die vergleichsweise geringe Beteiligung und sah in Person von Generalsekretär Christian Stocker eine "Minderheitenfeststellung".

Stocker vermisste angesichts des Titels Respekt der Initiatoren. Unter anderem prangerte an, dass diese in der Begründung des Begehrens etwa Kritik daran geübt hätten, dass Nehammer schuld am schlechten Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin sei. Das nahm der Generalsekretär gleich zum Anlass, die FPÖ zu attackieren, sei diese doch die Partei der Freunde Putins in Österreich. Grünen-Mandatar Michel Reimon nannte die Freiheitlichen dann noch "Agenten einer fremden militärischen Macht".