Schlag gegen rechtsextreme Szene

Mehr als 70 automatische und halbautomatische Schusswaffen sowie Munition im sechsstelligen Bereich sind in den vergangenen drei Tagen in Österreich bei einem Schlag gegen ein rechtsextremes Netzwerk sichergestellt worden.

Diesem kam das Wiener Landeskriminalamt im Zuge von Suchtgift-Lieferungen aus Deutschland im Oktober auf die Spur. Fünf Festnahmen in Österreich und zwei in Deutschland waren die Folge. Hauptverdächtiger ist ein 53-jähriger Österreicher.

Für Deutschland bestimmt

Große Mengen an Waffen und Munition

Der amtsbekannte und vorbestrafte Hauptverdächtige soll mit mehreren Mittätern den Handel aufgezogen haben. Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Mittwoch wurden Sturmgewehre und Uzis samt Munition sichergestellt, am Donnerstag dann ein Container mit weiteren Waffen, Munition und Sprengstoff. Am Freitag dann wurden in einer Lagerhalle in Niederösterreich rund 100.000 Schuss Munition und zahlreiche Langwaffen entdeckt.