Schinkenspeck: Qualität ok, Kritik an Fett- und Salz-Angaben

Ein erfreuliches Ergebnis für Freunde der deftigen Jause hat ein Test der Zeitschrift "Konsument" ergeben, über den die Arbeiterkammer Oberösterreich am Montag berichtete. Von 32 Schinkenspeck-, Karree- und Rohschinkenprodukten schnitt ein Großteil recht gut ab, nur vier konnten nicht überzeugen. Bei 25 Proben stammte das Fleisch aus Österreich. Allerdings: Bei zwei Drittel stimmten laut Prüfern die Angaben zu Fett- und Salzgehalt nicht mit der Realität überein.

16 Produkte trugen das AMA-Gütesiegel, fünf waren Bio und elf mit einer geschützten geografischen Angabe versehen. 25 wurden in Österreich verpackt, sechs in Deutschland und eines in Südtirol. Die Konsument-Anfrage, wo die Tiere geboren, gemästet und geschlachtet wurden, wurde von allen Herstellern beantwortet: In 25 Fällen erfolgten alle Schritte tatsächlich in Österreich.