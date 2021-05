Schimpfen ist gesund

Tage der Absperrungen, Nächte der Ausgangsperren. Merkst Du’s? Volkes Seele schwirrt im Tiefflug, das Gemüt vernebelt. Etwas stimmt nicht. Ist es das Wetter? Nein? Reg dich nicht auf, mach einfach alles mit, es ist vielleicht der Mond. Sternzeichen? Was ist das für ein Mai? Alle sind jetzt am Nasenbohren. Was soll das? Bleib ruhig, zieh die Maske an. Hat uns Gott zum Nasenbohren erschaffen? Kommt man mit Gurgeln in den Himmel? Der Volk ist doch der Oberlappe. Komm, zieh dir die Sondermüllmaske über!

Testen, Kontrollen, Polizei. Es reicht! Still jetzt, nimm einen Kautschi. Die Herde lässt sich halt mühelos wegsperren. Der Volk soll endlich zurücktreten, zwei Meter kann er schon, der Abstandstrottel. Was ist das für ein Schwachsinn? So kann man sich doch nicht unterhalten. Das wollen sie ja, die da oben. Du sollst dich nicht versammeln. Ma folgat. Die Herde schweigt. Es wird enger. Etwas stimmt da doch nicht mit dem Schwiegersohn der Nation. Die Grünen wanken am Rande des Verstummens. Sei still, es hilft ja doch nichts.

Frühling ist, die Lügen der Angstbetreiber kommen aus der braunen Erde. Falsche Tests in Tirol. Tirol-Mutation: ein Schwindel. Lage? Wieviel Tage bis zur nächsten Impfung? Wenn das angepriesene wunderbare Fuckzin wackelt, bebt die Erde. Inzwischen wissen wir, das Geimpfte ansteckend sind, sogar sich selbst stecken sie an. Das Deutsche Xundheitsministerium stellte gerade fest, dass im Frühjahr 2021 nur ganze 4 Prozent aller Intensivbetten mit Covid19-Patienten belegt waren.

In Österreich gibt es kein „gesund“ mehr, nur mehr geimpft, getestet und genesen. Zwangsmassnahmen folgen auf dem Fuß. Schande! Die Dreiteilung der Bevölkerung in Geimpft, Getestet und Genesen schränkt die Freiheit weiter ein. Mit dem grünen Pass folgt die nächste gesetzeswidrige Einführung. Dürfen die das? Die Herde hat sich an autoritäre Maßnahmen gewöhnt. Alles sei nur vorübergehend. Das Testen wird täglich mehr.

Der Volk wurde pauschal für krank erklärt. Alle „Gesunden“ kommen unter Anführungszeichen und sind krankheitsverdächtig. Lebenslanges Testen winkt. Ehrenamtlichen TesterInnen werden bald von Haus zu Haus ziehen. So viel geschluckt wurde vom Volk schon lang nicht mehr, obwohl die Wirtshäuser zu sind. Den Jugendlichen wird die Jugend grad versaut, um die Alten zu schützen. Bald werden Kinder geimpft. Die Aktie von Pfizer-biontech hat sich um das 15-fache erhöht. Hör auf mit dem Geschimpfe. Überleben braucht Mut nicht Schiss davor. „Leben heißt den Gürtel anschnallen und ausschauen nach Schwierigkeit!“