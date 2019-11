Schimmelhaus: Baby mit Asthma - Familie noch da

Bereits im Sommer berichtete VOL.AT über die vierköpfige Familie Mohamed, die in einem Schimmelhaus in Hohenems wohnte. Ein Baby wurde erwartet. Inzwischen ist es auf der Welt - und leidet unter akuter Bronchitis.

Sie leben immer noch in dem Haus. In allen Ecken und Enden befindet sich Schimmel, ein ärztliches Attest empfahl im Juli den Auszug aus der Wohnung, doch es fand - und findet sich keine Bleibe für die Familie. Zwar hat die Stadt der Familie eine Privatwohnung in Götzis organisiert, doch da sie im dritten Stock ist und es keinen Lift gibt, lehnte die Familie aufgrund der starken Gehbehinderung der Mutter ab.